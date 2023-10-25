Украина сняла фейковое видео для обвинения России, на котором украинский танк обстреливает жилые дома

Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Киев готовит информационную провокацию на купянском направлении для дискредитации ВС РФ, для этого было снято фейковое видео с обстрелом из танка жилых домов.
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