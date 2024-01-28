Владимирская область выделила 18 млн рублей на работы по консервации трёх храмов

В правительстве региона объяснили, для чего нужно консервировать разрушающиеся памятники.Власти Владимрской области выделили 18 млн рублей на консервацию трёх храмов региона, состояние которых признано неудовлетоврительным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии