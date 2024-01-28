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Владимирская область выделила 18 млн рублей на работы по консервации трёх храмов

Владимирская область выделила 18 млн рублей на работы по консервации трёх храмов

В правительстве региона объяснили, для чего нужно консервировать разрушающиеся памятники.Власти Владимрской области выделили 18 млн рублей на консервацию трёх храмов региона, состояние которых признано неудовлетоврительным.

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