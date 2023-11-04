В прошлом году Москву на мероприятие не приглашали Россию пригласили на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел Александр Грушко.
Россию пригласили на заседание ОБСЕ
Комментарии
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Erl Schweizer
Зря, нужна своя организация "ОБСЕ" без конченных натовских и пронатовских лгунов, лучше меньше да лучше.
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1 д.
Гарий Щерба
Снова на ГРАБЛИ ....???????????????????????????????????????
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1 д.
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