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Россию пригласили на заседание ОБСЕ

Россию пригласили на заседание ОБСЕ

В прошлом году Москву на мероприятие не приглашали Россию пригласили на заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщил РИА Новости замминистра иностранных дел Александр Грушко.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Зря, нужна своя организация &quot;ОБСЕ&quot; без конченных натовских и пронатовских лгунов, лучше меньше да лучше.
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1 д.
Гарий Щерба
Снова на  ГРАБЛИ ....???????????????????????????????????????
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1 д.

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