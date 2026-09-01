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ТАСС

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Мишустин предложил школьникам решить задачу по математике

Мишустин предложил школьникам решить задачу по математике

ДОМОДЕДОВО /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения Домодедовского образовательного комплекса "Орбита" заглянул к учащимся восьмого класса и задал им задачу по математике.

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