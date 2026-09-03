Знаменитая кабачковая икра «Дядя Ваня»: домашний рецепт, без консервантов и химии

Густая и шелковистая кабачковая икра по этому рецепту получается невероятно нежной и напоминает известную магазинную закуску.
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Опять статья без окончания, Как за политику тереть так читать умаешься, а как что-то полезное опять облом.