Steak Lovers
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Steak Lovers

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Знаменитая кабачковая икра «Дядя Ваня»: домашний рецепт, без консервантов и химии

Знаменитая кабачковая икра «Дядя Ваня»: домашний рецепт, без консервантов и химии

Густая и шелковистая кабачковая икра по этому рецепту получается невероятно нежной и напоминает известную магазинную закуску.

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