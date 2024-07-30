Китай показательно ответил на ультиматум США предать Россию

Показательный шаг со стороны Китая доходчиво продемонстрировал приоритеты Поднебесной.Несмотря на угрозы Вашингтона о возможных санкциях, Пекин демонстративно отправил в Москву вице-премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна для проведения рабочих встреч с представителями власти России.