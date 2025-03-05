Эта история началась во Вьетнаме в XIX веке. Тогда страна стала французской колонией, и европейцы привнесли в национальную кухню насыщенный бульон на говяжьей кости.
Фо бо
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Эта история началась во Вьетнаме в XIX веке. Тогда страна стала французской колонией, и европейцы привнесли в национальную кухню насыщенный бульон на говяжьей кости.
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