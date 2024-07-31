Samsung Electronics увеличила чистую прибыль в шесть раз, превзойдя ожидания рынка На...

Samsung Electronics увеличила чистую прибыль в шесть раз, превзойдя ожидания рынкаНа исходе первого месяца третьего квартала многие компании поспешили подвести итоги квартала предыдущего, Samsung Electronics оказалась в их числе.
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