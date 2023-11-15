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Хоселу: «Ямаль – жемчужина нашей страны, мы должны всячески поддерживать его. Он станет фундаментальной фигурой в сборной Испании»

Хоселу: «Ямаль – жемчужина нашей страны, мы должны всячески поддерживать его. Он станет фундаментальной фигурой в сборной Испании»

– Мы должны заботиться о Ямале, он – жемчужина нашей страны, и мы должны всячески поддерживать его и помогать ему ежедневно.

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