«Мы покажем что-то впечатляющее». Глава OpenAI анонсировал человекоподобного робота собственной разработки — это будет конкурент Tesla Optimus

Возможно, это будет очень умный робот Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания рассчитывает представить собственного человекоподобного робота уже в 2027 году.
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