Стремоусов: Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции Украины

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион фактически больше не находится в юрисдикции Украины, принимаемые киевскими властями кадровые решения на область не распространяются и не имеют к нему отношения.
Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион фактически больше не находится в юрисдикции Украины, принимаемые киевскими властями кадровые решения на область не распространяются и не имеют к нему отношения.
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