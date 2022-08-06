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Стремоусов: Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции Украины

Стремоусов: Херсонская область фактически больше не находится в юрисдикции Украины

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион фактически больше не находится в юрисдикции Украины, принимаемые киевскими властями кадровые решения на область не распространяются и не имеют к нему отношения.

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