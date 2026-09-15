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Журнал «Профиль»

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15 сентября в Москве будет переменная облачность, местами небольшой дождь

В Москве и Подмосковье будет умеренно теплая погода. Воздух в столице прогреется до +20°C. Днем столбики термометров в российской столице покажут +18.

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