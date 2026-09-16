Посмотрел — машина сфотографировала: Toyota придумала необычную автомобильную камеру

Новый патент компании описывает систему, связывающую камеру контроля внимания водителя с внешней камерой Toyota запатентовала систему, которая позволяет фотографировать интересующие водителя объекты без отвлечения от дороги.
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