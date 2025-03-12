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Царьград

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Для танго — двое, для танка — трое: Путин провел совещание в зоне КТО в форме

Для танго — двое, для танка — трое: Путин провел совещание в зоне КТО в форме

Владимир Путин впервые с начала спецоперации появился в зоне КТО в классической армейской форме. На совещании была поставлена задача — разгромить противника на территории Курской области в ближайшие сроки.

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