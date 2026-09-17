Что делать с 14 млрд рублей: история про новацию, ничтожность и восстановление облигаций

Дело о недействительности соглашений о новации облигаций ООО «Финанс-Авиа» снова передано в ВС РФ. Новация с отсрочкой платежей на 35 лет признана ничтожной, но восстановление погашенных облигаций вызвало спор: суды ссылались то на отсутствие процедуры восстановения, то на аналогию закона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Смертельная тоск...
- В Московском реги...
- «Смертельная тоск...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым