Александр Дубинский: Зеленский и Харрис играют в войнушку перед началом реальной войны?

В Time вышел очень интересный материал о взаимоотношениях Харрис и Зеленского. Он содержит очень интересные подробности встречи Харрис и Зеленского на Мюнхенской конференции за неделю до российского вторжения.
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