Дом — это проекция нашей личности, место силы Уважение к дому имеет свои признаки: Убираете ли вы свой дом регулярно? Содержите ли его в порядке? Ремонтируете сломанное, очищаете нечистое, держите вещи на своих местах? Порядок и чистота — это уважение к дому.