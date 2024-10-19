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Дом — это проекция нашей личности, место силы

Дом — это проекция нашей личности, место силы

Дом — это проекция нашей личности, место силы Уважение к дому имеет свои признаки: Убираете ли вы свой дом регулярно? Содержите ли его в порядке? Ремонтируете сломанное, очищаете нечистое, держите вещи на своих местах?  Порядок и чистота — это уважение к дому.

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