Танковая армия атакует Курск! Как обычно, всё пропало ...

". А продолжения отчего-то не следует. Волнуюсь" Не надо волноваться, поздно. Нахрюк остановился на берегу Тихого океана во Владивостоке, поскольку хрюки плавать не умеют и не хотят портить отношения с Японией...😂😂😂

Геннадий Ларионов

Ну вот все разжевано и положено по полочкам, и на этом спасибо !!! а то тревожно как то ..... отчет МО РФ по ТВ силами... нанесено поражение нескольким бригадам ВСУ ........ вопрос: уничтожены ??? А то как то не вяжется несколько бригад и два танка и десять бронетранспортеров,челночными рейсами перекидывающие пехоту ...........вот за количество и тревожно , все таки несколько бригад , а это более 10 тыс человек :-(