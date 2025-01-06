ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ Реплика. . Мощный прорыв бронетанкового кулака ВСУ в Курской области . средствами РЭБ подавлена вся связь и каналы управления дронами .
Танковая армия атакует Курск! Как обычно, всё пропало ...
Комментарии
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Сергей
". А продолжения отчего-то не следует. Волнуюсь" Не надо волноваться, поздно. Нахрюк остановился на берегу Тихого океана во Владивостоке, поскольку хрюки плавать не умеют и не хотят портить отношения с Японией...😂😂😂
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12 час.
Геннадий Ларионов
Ну вот все разжевано и положено по полочкам, и на этом спасибо !!! а то тревожно как то ..... отчет МО РФ по ТВ силами... нанесено поражение нескольким бригадам ВСУ ........ вопрос: уничтожены ??? А то как то не вяжется несколько бригад и два танка и десять бронетранспортеров,челночными рейсами перекидывающие пехоту ...........вот за количество и тревожно , все таки несколько бригад , а это более 10 тыс человек :-(
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8 час.
K50952
Из за истерик в сети этих уродов, я просто перестал всё это читать.
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5 час.
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