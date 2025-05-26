Украинская армия привлекает женщин-заключённых из-за нехватки военных

Политолог Александр Дудчак назвал геноцидом действия украинских властей, которые привлекают женщин-заключённых в боевые подразделения на Сумском направлении из-за дефицита личного состава, под влиянием внешних кураторов.
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