Волочкова ждёт Пугачёву. Не стоит удивляться. Ранее она отдала Крым, сказав: "За Россию я неловко себя чувствую"

Андрей Матвеев

Все таки получилось у Волочковой, севшей на шпагат, через дырищу выкинуть остатки того, что она считала своим мозгом? Иначе, как все это можно объяснить?Для меня Волочкова всё равно всегда была шалавой. Вот за балетных артистов я неловко себя чувствую,