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Царьград

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Свежие комментарии

  • Вова Рябов
    Ленин с большевиками им дали русские земли.значит не нравится все вернуть что дали в 1922году загнать хуторян в место...Солдаты ВСУ прост...
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    Каждый кв.см салорейха должен быть уничтожен там уже нет людейОгромный столб ог...
  • Дмитрий Бакланов
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Волочкова ждёт Пугачёву. Не стоит удивляться. Ранее она отдала Крым, сказав: "За Россию я неловко себя чувствую"

Волочкова ждёт Пугачёву. Не стоит удивляться. Ранее она отдала Крым, сказав: "За Россию я неловко себя чувствую"

"Алла Борисовна, прилетайте, не хватает!" - так балерина Анастасия Волочкова отреагировала на новость о приезде певицы в Россию.

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Комментарии
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Андрей Матвеев
Все таки получилось у Волочковой, севшей на шпагат, через дырищу выкинуть остатки того, что она считала своим мозгом? Иначе, как все это можно объяснить?Для меня Волочкова всё равно всегда была шалавой. Вот за балетных артистов я неловко себя чувствую,
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17 час.
ИИ
Иван Иваныч
Волочкова потеряла не только стыд, но и остатки разума. Позорница!
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13 час.
lady lyudmila
Тихий ужас !
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13 час.

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