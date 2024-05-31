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Всё о разводах

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Жена просит ребеночка, а я не хочу конкурента

Жена просит ребеночка, а я не хочу конкурента

«И тут она выдает. Что очень хочет ребенка, что это важно для нее…Но как мне не хочется еще одного конкурента за ее внимание!» Из жалоб на мужской форум Читаю сейчас один форум, где обсуждают важные мужские дела (в отличие от маловажных женских делишек).

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