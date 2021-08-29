Проверьте, получите ли вы 10 000 рублей в сентябре - список путинских выплат расширился Александр ЛукьяновНа недавнем заседании партии “Единая Россия” Владимир Путин сообщил о том, что в сентябре 2021 года россияне получат по 10 тысяч рублей.