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Проверьте, получите ли вы 10 000 рублей в сентябре – список путинских выплат расширился

Проверьте, получите ли вы 10 000 рублей в сентябре – список путинских выплат расширился

Проверьте, получите ли вы 10 000 рублей в сентябре - список путинских выплат расширился Александр ЛукьяновНа недавнем заседании партии “Единая Россия” Владимир Путин сообщил о том, что в сентябре 2021 года россияне получат по 10 тысяч рублей.

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