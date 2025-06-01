Маршанд о том, что игроки «Флориды» бросают в него пластиковых крыс после побед: «Они видят мою семью на льду и хотят, чтобы мы были вместе»

«Флорида» с 37-летним форвардом составе вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с «Эдмонтоном». В этом сезоне у «Пантерс» появился новый ритуал – после победных матчей игроки бросают пластиковых крыс в Маршанда перед уходом со льда.
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