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Кое-что об «эффективности» западного менеджмента: судьбу конкретной машины будут решать лидеры G7 лично!

Кое-что об «эффективности» западного менеджмента: судьбу конкретной машины будут решать лидеры G7 лично!

Проблема с газовой турбиной производства немецкой компании Siemens, из-за отсутствия которой в системе российского газопровода «Северный поток» существенно сократились поставки в Германию «голубого топлива» из РФ, оказалась для западных партнеров «Газпрома» настолько тупиковой, что решить ее, похоже, попробуют на самом высоком международном уровне – на встрече лидеров стран «большой семерки»! Как сообщает Reuters, главы государств и правительств G7 могут лично заняться проблемой с турбиной, отправленной в Канаду для ремонта и пока не переданной обратно для подключения к газопроводу из-за введения антироссийских санкций.

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