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Фанаты SCALLY MILANO о силовиках, появившихся на концерте: «Думали, что это шутка»

Они так подумали, потому что им обещали «фееричное шоу». Корреспонденту 78.ru удалось пообщаться с посетителями сорванного полицией концерта SCALLY MILANO и их родителями Со слов фанатов, при виде силовиков на сцене, они подумали, что это шутка.

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