Организаторы рассказали о пользе алтайских бизнес-сообществ

Подобные организации все чаще возникают как в России, так и в Алтайском крае В России и Алтайском крае появляются все больше бизнес-сообщества — в них предприниматели делятся друг с другом опытом и решают актуальные для себя вопросы.
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