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Шакил О’Нил: «Лейкерс» или «Уорриорз» способны обыграть «Тандер» в первом раунде»

Легендарный игрок, ныне телевизионный эксперт считает, что молодая команда, которая претендует на 1-е место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, может вылететь уже в первом раунде.

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