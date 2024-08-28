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Петербургский дневник

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Большинство соискателей в Петербурге назвали скорое трудоустройство критически важным

Большинство соискателей в Петербурге назвали скорое трудоустройство критически важным

Так считают 69 процентов респондентов В Петербурге 69% жителей, находящихся в поиске работы, утверждают, что для них критически важно найти работу в ближайшее время, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на аналитиков рынка труда.

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