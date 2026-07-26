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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«В Первой лиге нужен ВАР. Думаю, все клубы согласятся. Судьи молодые, но это не тот чемпионат, где нужно набираться опыта». Тренер «Торпедо» Сторожук после 1:1 с «Шинником»

Главный тренер « Торпедо » Александр Сторожук высказался о судействе после ничьей с « Шинником » (1:1) в 3-м туре Лиги PARI.

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