Катар под давлением США выдворяет членов ХАМАС после отказа от сделки по заложникам

Катар, оказавшись под давлением Соединенных Штатов, призвал к уходу из страны членов радикального палестинского движения ХАМАС после их неоднократных отказов от предложений по освобождению израильских заложников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии