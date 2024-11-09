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Катар под давлением США выдворяет членов ХАМАС после отказа от сделки по заложникам

Катар под давлением США выдворяет членов ХАМАС после отказа от сделки по заложникам

Катар, оказавшись под давлением Соединенных Штатов, призвал к уходу из страны членов радикального палестинского движения ХАМАС после их неоднократных отказов от предложений по освобождению израильских заложников.

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