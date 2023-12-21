Безэкипажные катера «Одуванчик» готовятся к испытаниям

Опытный катер типа "Одуванчик"В интересах российской армии холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» разрабатывает семейство безэкипажных катеров «Визир», предназначенных для решения широкого круга задач.
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