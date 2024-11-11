Российская армия не намерена сворачивать свое успешно развивающееся наступоение. Об этом, передает корреспондент «ПолиНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявила глава украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, в прошлом участница картально операции против ЛДНР сформированного из майданщиков батальона «Айдар».