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Русские запустили машину войны. Украинцы склоняются на канаты – Берлинская

Русские запустили машину войны. Украинцы склоняются на канаты – Берлинская

Российская армия не намерена сворачивать свое успешно развивающееся наступоение. Об этом, передает корреспондент «ПолиНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявила глава украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, в прошлом участница картально операции против ЛДНР сформированного из майданщиков батальона «Айдар».

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