Концерт в честь дня рождения автора герба Сочи Травиновой в музее Барсовой 🗓 9 марта, 15:00 📍 Черноморская, 8 💳 От 50₽ ⭐ Интересный Сочи.
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Концерт в честь дня рождения автора герба Сочи Травиновой в музее Барсовой 🗓 9 марта, 15:00 📍 Черноморская, 8 💳 От 50₽ ⭐ Интересный Сочи.