Неизвестный травмировал десятки котов в Челябинской области

Пострадать от рук живодера могли около 50 животных В городе Аше Челябинской области сотрудники полиции разыскивают живодера, который, по предварительным данным, в течение нескольких месяцев наносил травмы десяткам кошек.
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