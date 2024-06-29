Благодаря этому удобрению будете собирать урожай ведрами Юлия ЧелкановаВ прошлом веке использование костной муки в качестве удобрения для почвы было распространено и широко применялось в сельском хозяйстве.
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