КНДР передала России более тысячи контейнеров с вооружением, утверждают в Белом доме

Администрация США опасается, что Пхеньян получит ответную помощь от Москвы Власти США полагают, что КНДР поставила более тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами России для использования на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.