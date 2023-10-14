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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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КНДР передала России более тысячи контейнеров с вооружением, утверждают в Белом доме

КНДР передала России более тысячи контейнеров с вооружением, утверждают в Белом доме

Администрация США опасается, что Пхеньян получит ответную помощь от Москвы Власти США полагают, что КНДР поставила более тысячи контейнеров с военной техникой и боеприпасами России для использования на Украине, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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