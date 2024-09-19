Володин прокомментировал взрывы различной техники в Ливане

Серии взрывов различной технике в Ливане должны быть тщательно расследованы. Международным институтам надо выработать меры против тех преступлений, которые произошли в Ливане, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
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