В Самаре разработали наноспутник с острейшим в РФ гиперспектральным «зрением»

Университет Самарского университета имени Королёва совместно с частной космической компанией «Спутникс» разработали наноспутник, уникальной особенностью которого стало рекордно острое по меркам РФ гиперспектральное «зрение», что позволит ему с максимальной эффективностью мониторить экологическое состояние планеты.