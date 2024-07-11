В Самаре разработали наноспутник с острейшим в РФ гиперспектральным «зрением»

Университет Самарского университета имени Королёва совместно с частной космической компанией «Спутникс» разработали наноспутник, уникальной особенностью которого стало рекордно острое по меркам РФ гиперспектральное «зрение», что позволит ему с максимальной эффективностью мониторить экологическое состояние планеты.
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