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Потери ВСУ в Белгородской области: до 35 солдат и один танк за сутки

Потери ВСУ в Белгородской области: до 35 солдат и один танк за сутки

Министерство обороны России сообщило о потерях украинских войск на белгородском направлении. В ходе действий группировки "Север" в течение суток были выведены из строя до 35 солдат ВСУ и уничтожен один танк.

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