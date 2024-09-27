В Орле прошёл первый патриотический телемарафон «Вступай в армию Победы»!

Студия телеканала «Первый Областной» превратилась в блиндаж. Стены задрапировали маскировочными сетями, в кадр поставили отстреленные гильзы и снаряды без боекомплекта, позади ведущих – манекен в военном обмундировании.
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