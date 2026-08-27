В I полугодии 2026 г. объем агрострахования в РФ вырос на 10% до 6,7 млрд рублей, страховые выплаты – на 20% до 6,5 млрд рублей

Рынок агрострахования в России в I полугодии 2026 года продемонстрировал рост по основным показателям – проанализировал Национальный союз агростраховщиков данные союза и сведения, опубликованные Банком России.
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