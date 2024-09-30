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В Генштабе ВС РФ объявили о начале осеннего призыва в России

В Генштабе ВС РФ объявили о начале осеннего призыва в России

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько 1 октября в России начинается осенний призыв, который продлится по 31 декабря, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

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