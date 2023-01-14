Украина легализовала иностранных наемников в ВСУ и Нацгвардии

Верховная рада Украины приняла законопроект, который делает легальной службу граждан иностранных государств не только в рядах в вооруженных сил Украины, но и нацгвардии, включая полк «Азов» (признан в России террористической организацией – прим.
Верховная рада Украины приняла законопроект, который делает легальной службу граждан иностранных государств не только в рядах в вооруженных сил Украины, но и нацгвардии, включая полк «Азов» (признан в России террористической организацией – прим.
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