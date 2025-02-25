Игрок "Зенита" Глушенков: Овечкин недавно тоже сказал, что любит пиво

Полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков высказался о своей любви к пиву и упомянул российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, который также говорил о любви к этому напитку.
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