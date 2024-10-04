Впервые в Карелии издали пособие для учеников музыкальных школ

В преддверии Дня учителя прошла презентация издания и звучало много музыки Музыка карельских композиторов звучала на протяжении всей презентации пособия для учеников музыкальных школ, которая прошла в Национальной библиотеке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии