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Совфед одобрил закон о лишении прав до 1,5 года за сокрытие номера машины

Совфед одобрил закон о лишении прав до 1,5 года за сокрытие номера машины

Совет Федерации РФ одобрил закон, согласно которому максимальный срок лишения водительских прав за езду без госномеров или использование устройства, позволяющего скрывать номер, увеличат с 3 месяцев до 1,5 года.

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