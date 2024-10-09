Совфед одобрил закон о лишении прав до 1,5 года за сокрытие номера машины

Совет Федерации РФ одобрил закон, согласно которому максимальный срок лишения водительских прав за езду без госномеров или использование устройства, позволяющего скрывать номер, увеличат с 3 месяцев до 1,5 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии