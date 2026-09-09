Брошенные на подмогу гарнизону ВСУ укро-«пожарные» попадают в умело организованные засады Когда 1 сентября 2026 года МО РФ объявило об освобождении села Новопавловка на Запорожском направлении, это вызвало недоверие и даже неприятие у большинства российских профильных каналов из-за невероятной глубины прорыва — сразу на 8 км в условиях «открытки».