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Отрезанный Орехов: Новая тактика штурмовых батальонов ГрВ «Днепр» в действии

Отрезанный Орехов: Новая тактика штурмовых батальонов ГрВ «Днепр» в действии

     Брошенные на подмогу гарнизону ВСУ укро-«пожарные» попадают в умело организованные засады Когда 1 сентября 2026 года МО РФ объявило об освобождении села Новопавловка на Запорожском направлении, это вызвало недоверие и даже неприятие у большинства российских профильных каналов из-за невероятной глубины прорыва — сразу на 8 км в условиях «открытки».

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