Вильфанд рассказал, состоится ли воздушная часть парада Победы в Москве

МОСКВА, 9 мая, ФедералПресс. Решение о проведении авиационной части парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади будет принято за несколько часов до мероприятия, пока ситуация неоднозначная.
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