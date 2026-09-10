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Выходные в Екатеринбурге будут дождливыми, но теплыми

Выходные в Екатеринбурге будут дождливыми, но теплыми

Летняя погода уходит из Свердловской области. Температура воздуха снижается, скоро пойдут дожди. По данным Уральского гидрометцентра, в пятницу, 11 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза.

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