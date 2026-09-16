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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Акинфеев о 40-летии: «Чувствую себя еще молодым, 22-летним – это и держит меня в профессии. Если бы не любил свое дело, закончил бы карьеру»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что чувствует себя не на 40 лет, а на 22. «Я чувствую себя еще молодым Игорем Акинфеевым, которому, не знаю, там 20 лет – давайте возьмем 22.

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